Drohnenangriffe auf Raffinerien: Die Benzinpreise steigen in Russland in die Höhe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Freitag, den 15. März, steigen die Preise für Benzin und Diesel an der St. Petersburger Handelsbörse weiter rapide an. Dies berichten die russischen Massenmedien.

So verteuerte sich A-95-Benzin im Laufe des Tages um weitere 2,16% – auf 62.773 Rubel pro Tonne.

Es wird darauf hingewiesen, dass in dieser Woche die Kosten für A-95 Benzin zum ersten Mal seit Ende September 2023 über 60 Tausend Rubel pro Tonne gestiegen sind. Damals stiegen die Benzinpreise in der Russischen Föderation aufgrund von Änderungen im System der Subventionen für die Kosten von Kraftstoff auf dem Inlandsmarkt auf ein Rekordhoch.

Die Kosten für Benzin A-92 stiegen um 2,02% auf Br50.117 pro Tonne zum Ende des Handels. Das letzte Mal erreichte der Preis diese Marke im November 2023.

Sommerdiesel verteuerte sich um 1,79% und erreichte 63,991 Br pro Tonne. Der Preis für Nebensaison-Diesel stieg um 2,38% – auf 63.879 Rubel pro Tonne. Winterdiesel verteuerte sich um 1,31% auf 64.529 Rubel pro Tonne.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass drei Ölraffinerien in Russland aufgrund von ukrainischen Drohnenangriffen stillgelegt wurden. Insbesondere die größte Ölraffinerie des Landes – die Rjasan-Raffinerie von PJSC Rosneft in der Nähe von Moskau, die etwas kleinere Novoshakhtinsky-Raffinerie im Süden der Region Rostov und eine weitere – Norsi PJSC Lukoil in Nizhny Novgorod.

In nur zwei Tagen wurden in Russland 12 Prozent der Ölraffineriekapazität des Landes beschädigt.