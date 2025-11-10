Drohnenangriffe und Internetausfälle: Der Touristenstrom aus China ist in Russland zusammengebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Angesichts regelmäßiger Drohnenangriffe der ukrainischen Streitkräfte auf russische Regionen und regelmäßiger Zusammenbrüche von Eisenbahnlinien und der zivilen Luftfahrt sowie Internetausfällen ist der Strom chinesischer Touristen nach Russland im dritten Quartal 2025 um 13,3% zurückgegangen.

Dies berichtet die Moscow Times.

Von Juli bis September, während der touristischen Hochsaison, besuchten Gäste aus China mehr als 372.800 Mal Russland.

Mehr als die Hälfte der touristischen Besuche im dritten Quartal entfiel auf chinesische Bürger. Es waren fast 656.000, was einem Rückgang von 6,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Gleichzeitig sank die Gesamtzahl der Einreisen nach Russland (d.h. nicht nur zu touristischen Zwecken) von Juli bis September um 12,1% auf 4,4 Millionen Personen.

Gleichzeitig ist auch der Gesamtstrom chinesischer Touristen seit Anfang 2025 zurückgegangen – um 5,6% (fast 691 Tausend Besuche in zehn Monaten).

Neben China ging im dritten Quartal der Tourismus nach Russland aus dem Iran um 47,2% (auf 16,6 Tausend Besuche), aus den Vereinigten Arabischen Emiraten – um 10,3% (auf 21,5 Tausend), Kasachstan – um 10,1% (auf 8,3 Tausend) und Deutschland – um 2,9% (auf 27,4 Tausend) zurück.

In einigen Fällen handelt es sich dabei nicht um Touristen, sondern um Personen, die geschäftlich oder privat unterwegs waren, um Verwandte zu besuchen, und die den Tourismus als ihren offiziellen Zweck angeben.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Frühjahr 2025 begannen russische Regionen unter dem Vorwand, die Sicherheit zu gewährleisten, das mobile Internet massiv zu sperren. Dies geschieht meist während Razzien durch ukrainische Drohnen.

Anfang Oktober begann Russland, das mobile Internet auf ausländischen SIM-Karten, einschließlich eSIMs, zu sperren.