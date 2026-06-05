Der Leiter des Militärdienstbüros in Luzk wurde wegen Bestechung im Zusammenhang mit einem Dokument über die Untauglichkeit zum Militärdienst überführt – so eine Quelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Staatliche Ermittlungsbüro hat den amtierenden Leiter des städtischen Wehrdienstbüros von Luzk wegen der Annahme einer Bestechung in Höhe von 7.000 Dollar für die Ausstellung eines Dokuments über die Untauglichkeit zum Militärdienst festgenommen.

Quelle: Gesprächspartner von „Ukrajinska Prawda“ in den Strafverfolgungsbehörden

Details: Nach Angaben der Quelle von „Ukrajinska Prawda“ handelt es sich um Roman Udovenko. Die Festnahme erfolgte am Vortag, am Donnerstag.

Gegen den amtierenden Leiter des TZK wurde eine Verdachtsanzeige gemäß Artikel 368 Absatz 3 „Annahme eines Angebots, eines Versprechens oder Erhalt eines unrechtmäßigen Vorteils durch einen Amtsträger“ erhoben.

„Ukrajinska Prawda“ wandte sich an das Staatliche Ermittlungsbüro, um eine offizielle Stellungnahme einzuholen.