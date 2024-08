Stellvertretender Energieminister verhaftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Der stellvertretende Energieminister wurde wegen einer Bestechung in Höhe von 500.000 Dollar verhaftet.

Im Austausch für das Geld versprach der Beamte den Leitern staatlicher Unternehmen im Kohlebecken von Lwiw-Wolhynien, Bergbauausrüstung aus Minen in der Frontregion der Oblast Donezk frei zu transferieren, berichtet der Sicherheitsdienst der Ukraine.

„Wir sprechen von einzigartiger und knapper Ausrüstung eines der staatlichen Kohleunternehmen, das sich im heißesten Gebiet der östlichen Frontlinie befindet – Pokrovske“, heißt es in der Erklärung.

Um die Ausrüstung zu erhalten, haben die Vertreter der Industrie im Frühjahr an den stellvertretenden Minister appelliert.

„Der Beamte, zu dessen Aufgaben die Sicherheit der Bergbauausrüstung gehörte, begann jedoch, Geld für deren Entfernung zu verlangen“, so der Sicherheitsdienst der Ukraine.

Er verwickelte einen privaten Energiehändler, den Leiter eines Energieunternehmens aus der Region Mykolajiw und den Leiter eines Bergbauunternehmens aus der Region Donezk in die illegalen Aktivitäten. Die Ausrüstung sollte aus dieser Anlage entnommen werden, nachdem der Organisator des Geschäfts einen Teil des Bestechungsgeldes erhalten hatte. Das Geld wurde über Komplizen transferiert. Der Beamte wurde festgenommen, nachdem er einen Teil des Bestechungsgeldes erhalten hatte.

Über die Art der Inhaftierung wird noch entschieden. Den Tätern drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahmung des Vermögens.

Der Verhaftete ist Olexander Kheilo, bestätigte der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak.