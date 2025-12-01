Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das ukrainische Militär und Vertreter des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben mehr als ein Dutzend Menschen aus dem Zentrum von Kupjansk, Region Charkiw, evakuiert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite des Leiters der Militärverwaltung des Bezirks Kupjansk, Andrij Kanashevych.

„Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben zusammen mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine regelmäßige Evakuierungsmaßnahmen aus dem zentralen Teil von Kupjansk durchgeführt“, heißt es in der Erklärung.

Kanaschewytsch wies darauf hin, dass Freiwilligengruppen dreizehn Bewohner des Bezirks nach Charkiw gebracht hätten. Dort werden sie mit allen notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen versorgt.

Kampf um Kupjansk und Evakuierung der Menschen im Gebiet Charkiw

Zur Erinnerung: Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, sagte kürzlich, die russische Führung verbreite falsche Nachrichten über die Situation in Kupjansk. Laut Syrskyj sind ukrainische Soldaten weiterhin dabei, die Stadt von den Überresten der Invasoren zu befreien.

Wir haben auch geschrieben, dass der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow, Mitte Oktober sagte, dass die Zone der obligatorischen Evakuierung von Familien mit Kindern aus dem Bezirk Kupjansk erweitert wird.

Insbesondere ging es um die Gebietskörperschaft Velykoburlutska (27 Siedlungen), Olkhovatska (6 Siedlungen) und Shevchenkivska (7 Siedlungen).