Selenskyj ernannte den Chef der Bodentruppen zum Chef der OSUV von Chortyzja

Präsident Wolodymyr Selenskyj ernannte den Kommandeur der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine, Generalmajor Mykhailo Drapatoy, zum Leiter der operativ-strategischen Truppengruppierung Chortyzja.

„Heute befohlen, den Führungsstab unserer Truppen in Donetschyna zu verstärken – Generalmajor Michail Drapatyi an die Spitze der operativ-strategischen Gruppierung der Truppen Chortyzja geschickt.“ Dies sind die brutalsten Gebiete der Kämpfe. Gleichzeitig wird Drapatyi die Autorität des Befehlshabers der Bodentruppen – des zahlenmäßig stärksten Teils unserer Streitkräfte – behalten, was dazu beitragen wird, die Kampfarbeit der Armee mit der richtigen Ausbildung der Brigaden zu verbinden. Es sind die Bedürfnisse an der Front, die die Standards für die Besatzung und die Ausbildung der Brigaden bestimmen sollten, sagte Selenskyj in seiner Abendansprache.

Der Präsident gab außerdem bekannt, dass Generalmajor Andrej Gnatov zum stellvertretenden Chef des Generalstabs ernannt wurde.

„Seine Aufgabe ist ein neues Niveau der Ausbildung von Einsatzstäben und die höchste Qualität der Interaktion zwischen dem Hauptquartier und der Front“, sagte der Präsident.

Er fügte hinzu, dass er diese und „einige andere Änderungen“ mit dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, besprochen habe und bemerkte, dass „die Aufgabe auf allen Ebenen festgelegt worden ist.“