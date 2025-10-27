Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Aussagen über die angebliche Einkreisung ukrainischer Truppen bei Kupjansk und Pokrowsk sind eine glatte Lüge.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Telefongespräch mit TSN Weekly-Moderatorin Alla Mazur.

Insbesondere berichteten russische Generäle heute Kremlchef Wladimir Putin, dass ihre Truppen angeblich bis zu 5.000 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte in Pokrowsk und Kupjansk umzingelt hätten. Diese Information ist jedoch nicht wahr.

„Das ist eine komplette Lüge. Und nicht die erste“, sagte Selenskyj

Er betonte, dass der Zweck solcher Nachrichten darin besteht, Panik zu verbreiten. Dieses Mal zielt die Fälschung jedoch auf die Vereinigten Staaten ab, um den Eindruck zu erwecken, dass Russland angeblich auf dem Schlachtfeld gewinnt.

Selenskyj teilte auch mit, dass er die neuesten Informationen vom Generalstab und Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj erhalten habe.

Der Staatschef sagte, dass die russischen Aktivitäten in der Nähe von Kupjansk und Pokrovsk in dieser Woche eineinhalb bis zwei Mal geringer waren als in früheren Perioden.

Außerdem wies der Präsident darauf hin, dass die Streitkräfte der Ukraine die Situation unter Kontrolle haben und solche Berichte nichts anderes als Desinformationsmanöver des Kremls sind.

