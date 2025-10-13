Die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen in der Ukraine ist um 10% gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Dieselautos verlieren in der Ukraine an Beliebtheit. Im September wurden 5,2 Tausend solcher Autos zugelassen.

Im September wurden in der Ukraine 5,2 Tausend Autos mit Dieselmotor neu zugelassen. Das sind 10% weniger als im September 2024. Dies berichtet UkrAwtoProm am Montag, den 13. Oktober.

Es wird festgestellt, dass von diesen Autos 1,1 Tausend Einheiten neu sind (-29%) und 4,1 Tausend Einheiten gebraucht sind, die aus dem Ausland importiert wurden (-3%).

In der Liste der Top 5 der neuen Diesel-Pkw-Modelle waren:

Renault Duster – 312 Einheiten;

Toyota Land Cruiser Prado – 121 Einheiten;

Volkswagen Touareg – 99 Einheiten;

Skoda Kodiaq – 74 Einheiten;

Toyota Land Cruiser – 50 Einheiten.

Die Liste der Top 5 der importierten gebrauchten Dieselfahrzeuge lautet wie folgt:

Renault Megane – 313 Einheiten;

Nissan Qashqai – 310 Einheiten;

Skoda Octavia – 273 Einheiten;

Volkswagen Passat – 228 Einheiten;

Volkswagen Golf – 160 Einheiten. Erinnern Sie sich, dass im September der chinesische Elektro-Crossover Volkswagen ID.Unyx die Führung auf dem ukrainischen Markt für Neuwagen übernommen hat. Wie berichtet, wurden im September mehr als 2,6 Tausend Hybridautos (HEV und PHEV) in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen, das sind 30% mehr als im letzten Jahr.