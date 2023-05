Hauptdirektion des Nachrichtendienstes: Russen evakuieren Nuklearmunitionslager in der Region Belgorod

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Andrej Jusow von der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums hat erklärt, dass die Russen das Lager für Nuklearmunition Belgorod-22 in der Region Belgorod dringend evakuieren. Er sagte dies in einem im Fernsehen übertragenen Marathon.

„Die Anlage Belgorod-22, ein Lager für Nuklearmunition, wird ebenfalls dringend von den Russen evakuiert. Es liegt nicht weit von Grayvoron entfernt“, sagte Jusow.

Ihm zufolge wurde dort ein Teil der Munition für Atomwaffen gelagert.

Der Sprecher der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste fügte hinzu, dass die Situation in der Region Belgorod „Elemente der Panik“ in die Reihen der russischen Führung gebracht habe. Dies zeige sich in der Evakuierung der örtlichen Bevölkerung.

„Die Evakuierung der Militäreinrichtung Belgorod-22 ist ebenfalls eine Reaktion. Uns ist klar, dass man für die Evakuierung einer solchen Einrichtung einen Plan braucht, dass man schweres Gerät und eine Reihe von Mitarbeitern einsetzen muss“, betonte Jusow.