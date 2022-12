Kuleba: Alle Waffen werden da sein, es ist nur eine Frage der Zeit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Außenminister Dmytro Kuleba ist davon überzeugt, dass die Ukraine von ihren Partnern letztendlich alle Waffen erhalten wird, die sie braucht.

„Mein Eindruck ist folgender. Wenn man alle Gespräche hinter den Kulissen, nicht nur in Washington, sondern auch in anderen Ländern, zusammenfasst, kommt man zu dem Schluss, dass alle notwendigen Waffen vorhanden sein werden, es ist nur eine Frage der Zeit. Warum können sie nicht auf einmal bereitgestellt werden? Denn es gibt psychologische, logistische und politische Gründe. Aber all diese Gründe müssen angegangen werden, und wir werden mit ihnen arbeiten. Es ist nicht nur eine Frage des Widerwillens. Die Lieferung von Waffen ist ein sehr komplizierter technischer und logistischer Vorgang. Wir befassen uns mit all diesen Details zusammen mit unseren Kollegen von anderen Agenturen… Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, was ich in den Fingerspitzen spüre, dass es keine Tabus gibt, wenn es um den Transfer von Waffen geht. Und Patriot, die Entscheidung, die Wolodymyr Selenskyj aus Washington mitgebracht hat, ist der beste Beweis dafür“, sagte Kuleba im nationalen Telethon.

Kuleba wies auch darauf hin, dass die Ukraine aufgrund ihrer Verpflichtungen aus dem Budapester Memorandum darauf besteht, Waffen von Partnern zu erhalten.

„Wir sagen unseren Partnern etwas ganz Einfaches: Wenn Sie, offen gesagt, in Absprache mit den Russen unsere Atomwaffen als Abschreckung für Russland weggenommen haben und Russland uns angegriffen hat, dann seien Sie jetzt so nett und geben Sie uns alle nicht-nuklearen Waffen, die wir brauchen, damit wir uns gegen Russland verteidigen können. So stellen wir uns die Frage“, sagte er.