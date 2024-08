Fünfzig Privathäuser wurden in der Region Kiew durch den Angriff der Russischen Föderation beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben am Morgen des 18. August zum zweiten Mal versucht, Kiew mit Raketen anzugreifen, alle feindlichen Ziele wurden von der Luftabwehr abgeschossen.

Als Folge des morgendlichen Raketenangriffs in der Region Kiew wurden Schäden in sechs Gartengesellschaften und drei Siedlungen verzeichnet, 50 Privathäuser wurden beschädigt, zwei davon zerstört. Dies berichtet der Leiter der regionalen Militärverwaltung Ruslan Kravchenko am Sonntag, den 18. August.

„Ab 18:30 Uhr wurden Schäden in sechs Gartenvereinen und drei Siedlungen in einem der Bezirke der Region festgestellt. Fünfzig Privathäuser wurden beschädigt. Zwei von ihnen sind zerstört. Außerdem wurden 5 Autos, Werkstätten, Garagen und Stromleitungen beschädigt“, so Kravchenko.

Unter der Bevölkerung wurde niemand nicht verletzt.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen in der Nacht zum Sonntag, den 18. August, die Ukraine mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, Lenkflugkörpern und Drohnen angegriffen haben.