Die Russen haben wiederholt Angriffe auf Mykolajiw geflogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zuvor meldeten die Streitkräfte der Ukraine die Bedrohung durch ballistische Waffen aus dem Süden in den Regionen, in denen ein Luftalarm ausgerufen wurde.

In Mykolajiw wurde eine wiederholte Explosion registriert, sagte der Bürgermeister der Stadt Alexander Sjenkewytsch am Donnerstag, den 10. Oktober in Telegram.

„Es gab eine Explosion in Mykolajiw. Details später“, berichtete Sjenkewytsch.

Im Gegenzug fügte der Leiter der Mykolajiw Regionalen Militärverwaltung Witalij Kim hinzu, dass die Ankunft „der gleiche Ort“ war, zur gleichen Zeit versichert, dass „es gelungen ist, alle weg zu bekommen“.

Um 11.45 Uhr wurde über Explosionen in der Stadt berichtet, dann um 12:07 Uhr über wiederholte Angriffe geschrieben.

„Ankunft auch dort, aber es ist gelungen, alle wegzubringen. Zivilisten“, kommentierte Kim.

Ab sofort gilt in Kiew und einer Reihe von Regionen ein Luftalarm. In den Streitkräften der Ukraine wurde die Bedrohung durch ballistische Waffen aus dem Süden in den Regionen gemeldet, in denen der Luftalarm ausgerufen wurde.

Zuvor hatte die russische Armee in Mykolajiw eine Infrastruktureinrichtung angegriffen, vorläufig mit Marschflugkörpern vom Typ Ch-59/Ch-69.