Russen greifen Infrastruktureinrichtungen in der Region Sumy an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren haben einen Raketen- und Luftangriff auf Infrastruktureinrichtungen in der Region Sumy gestartet.

Russische Truppen haben einen Raketen- und Luftangriff auf Infrastruktureinrichtungen im Bezirk Sumy gestartet. Dies meldete der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung am Sonntag, den 11. August in Telegram.

„Heute, am 11. August, hat der Feind einen Raketen- und Luftangriff auf die Infrastrukturobjekte des Bezirks Sumy gestartet. Alle notwendigen Dienste sind vor Ort im Einsatz“, heißt es in der Nachricht.

Es werden Not- und Bergungsarbeiten durchgeführt. Die Folgen des feindlichen Angriffs sind spezifiziert.

Wir erinnern daran, dass am Abend des 11. August in Kiew und einer Reihe von Regionen ein Luftalarm wegen der Bedrohung durch ballistische Waffen ausgerufen wurde. In Odessa und Sumy waren Explosionen zu hören.

Heute Nacht griffen die Russen die Ukraine mit vier KN-23 ballistischen Raketen sowie 57 Shahed-Angriffsdrohnen an, die Luftverteidigungskräfte schossen 53 Drohnen ab.