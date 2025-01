Kiew und eine Reihe von Regionen wurden wegen der Bedrohung durch ballistische Raketen in Alarmbereitschaft versetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Abend des 18. Januar wurde in Kiew und einer Reihe von Regionen Luftalarm ausgerufen. Grund war die Bedrohung durch den Einsatz ballistischer Waffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Achtung: Drohung mit dem Einsatz ballistischer Waffen aus der Region Kursk in den Gebieten, in denen Luftalarm ausgerufen wurde“, heißt es in der Nachricht um 21:41 Uhr.

Das Militär warnte auch davor, dass Hochgeschwindigkeitsziele in Richtung Myrhorod und Krywyj Rih fliegen würden.

Wo die Alarmstufe erhöht wurde

Ab 21:50 Uhr gilt der Luftalarm weiterhin in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Sumy, Tscherkassy, Poltawa, Kirowohrad, Dnipro, Charkiw, Saporischschja und Donezk.