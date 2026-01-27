Kiew wird bald zu den Stromausfallplänen zurückkehren, sie werden streng sein - Kiewer Stadtverwaltung für Militär

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Kiew wird bald zu den Stromausfallplänen zurückkehren, aber sie werden für die Bewohner der Hauptstadt recht streng sein.

Dies berichtete Kateryna Pop, eine Sprecherin der Militärverwaltung der Stadt Kiew, im Fernsehsender We Are Ukraine.

„Was die Wiederaufnahme der geplanten Stromlieferungen betrifft, so werden wir in naher Zukunft zu ihnen zurückkehren, aber sie werden ziemlich hart sein“, sagte sie.

Nach Angaben der Sprecherin wird die Wiederaufnahme der Stabilisierungspläne in den nächsten Tagen erwartet, aber die Arbeit der Stromingenieure wird durch die Wetterbedingungen behindert, so dass sie kein genaues Datum nennen kann.

„Außerdem könnte der Feind die lebenserhaltenden Systeme der Stadt erneut angreifen, was die Arbeitsbelastung aller beteiligten Notfallteams erhöhen könnte“, fügte Pop hinzu.

Um es kurz zu machen:

Kiew hat einen Teil seiner eigenen Stromquelle verloren, weil Russland seit Herbst systematisch den Energiesektor der Hauptstadt angreift.