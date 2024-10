OnlyFans hat mehr als 13 Millionen Hrywnja an den Haushalt gezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Pflicht zur Einkommenserklärung gilt auch für ausländische Einkünfte aus elektronischen Plattformen, sagte Daniyl Hetmanzew.

Der staatliche Steuerdienst zog zur Erklärung der Einkünfte Content-Maker von der Website von bezahlten Content-Diensten OnlyFans an. Dies berichtete der Leiter des Steuerausschusses der Werchowna Rada Daniil Hetmanzew in Telegram am Samstag, den 26. Oktober.

„Die Organe des staatlichen Steuerdienstes der Ukraine sind auf die Erklärung des Bürgers „C“ aufmerksam geworden, der Einnahmen für die Erstellung von bezahlten Inhalten auf der Internetplattform OnlyFans erhalten hat. Von dem Bürger an den Haushalt erhalten mehr als 13,2 Millionen Hrywnja der persönlichen Einkommenssteuer und militärische Abgabe“, schrieb der MP.

Hetmanzew wies darauf hin, dass die Verpflichtung, Einkommen zu deklarieren, auch für ausländische Einkünfte aus elektronischen Plattformen gilt. Die entsprechenden Informationen sind im staatlichen Steuerdienst verfügbar.