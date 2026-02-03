Die Ukraine hat im Januar den Export von Agrarprodukten reduziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im ersten Monat des Jahres wurde ein Anstieg der Exporte im Getreidesegment verzeichnet, während bei allen anderen Produktarten ein Rückgang zu beobachten war.

Die Ukraine exportierte im Januar 5,0 Millionen Tonnen Agrarprodukte, was einem Rückgang von 0,8 % gegenüber Dezember 2025 entspricht. Gleichzeitig stiegen die Getreideexporte um 13 %. Dies teilte der Ukrainische Agrarwirtschaftsclub mit.

Insgesamt verzeichneten Analysten einen Anstieg der Getreideexporte und einen Rückgang bei allen anderen Produktarten. Das wichtigste Exportprodukt ist derzeit Mais.

Die Struktur der Agrar- und Lebensmittelausfuhren sieht laut UkrAgroBureau im Januar wie folgt aus:

Getreide: 3,4 Mio. t (Mais – 83 % und Weizen – 16 %). Anstieg gegenüber dem Vormonat: +13 %; Ölsaaten: 351,7 Tausend t (Soja – 63 %, Raps – 35 % und Sonnenblumen – 1 %)Rückgang: -32 %; Pflanzenöle: 479,7 Tausend Tonnen (Sonnenblumenöl – 82 %, Rapsöl – 10 % und Sojaöl – 7 %). Rückgang: -6 %; Presskuchen nach der Gewinnung von Pflanzenölen: 411,0 Tausend Tonnen (Sonnenblumen – 73 %, Soja – 27 %). Rückgang: -32 %; Sonstige Arten von Agrarprodukten: 349,9 Tausend Tonnen. Rückgang: -15 %. Zur Erinnerung: Im Jahr 2025 wurden in der Ukraine fast 60 Millionen Tonnen Getreide und 17,3 Millionen Tonnen Ölsaaten geerntet. Der durchschnittliche Getreideertrag betrug 5,08 t/ha – nur 14 % unter dem Durchschnittswert in den EU-Ländern.

Gleichzeitig wurden bereits 100 Millionen Tonnen Getreide über den ukrainischen Seeweg transportiert.

In der Ukraine wurde ein Rekorddefizit im Außenhandel verzeichnet.