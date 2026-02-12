In Kiew wurden sieben Leiter von Tierkliniken wegen des Verdachts auf „beschleunigte“ Bearbeitung von Dokumenten informiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew wurden sieben Leiter staatlicher Veterinäreinrichtungen über den Verdacht informiert, Geld für die beschleunigte Bearbeitung von Dokumenten für den Export von Tieren ins Ausland erhalten zu haben.

Quelle: : Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew

Wörtlich: : „Unter der Verfahrensleitung der Bezirksstaatsanwaltschaft Obolon in Kiew wurden sechs Leiter staatlicher Tierkliniken der Hauptstadt sowie der stellvertretende Leiter der Vereinigung für Veterinärmedizin in Kiew wegen des Verdachts der illegalen Ausstellung offizieller Veterinärdokumente, die das Überschreiten der Staatsgrenze mit Tieren ermöglichen, gegen Entgelt informiert.

Zu den Verdächtigen gehören der Leiter der staatlichen städtischen Kleintierklinik sowie die Leiter der Tierkliniken der Bezirke Obolon, Schewtschenko, Solomjanka, Petschersk und Dnipro.“

Details: : Die Staatsanwaltschaft präzisierte, dass der Besitzer, um mit seinem Tier legal ins Ausland zu reisen, in einer Tierklinik ein Dokumentenpaket für das Tier ausstellen lassen muss, was in der Regel mindestens drei bis vier Monate dauert.

Gegen eine Vergütung in Höhe von 7 bis 12 Tausend Hrywnja wurden die Dokumente jedoch sehr schnell vorbereitet, wobei die Daten zu Impfungen und Blutabnahmen „rückwirkend“ angegeben wurden.

Die Handlungen der verdächtigten Leiter staatlicher Tierkliniken wurden als Erlangung eines unrechtmäßigen Vorteils durch einen Amtsträger qualifiziert, der nach vorheriger Absprache durch eine Gruppe von Personen begangen wurde (Teil 3 des Artikels 368 des Strafgesetzbuches der Ukraine).