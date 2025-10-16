Die Durchschnittsrente in der Ukraine ist seit Anfang des Jahres um 18 Dollar gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Seit Anfang 2025 ist die Durchschnittsrente in der Ukraine um 648 Hrywnja oder 11,1% auf 6.437 Hrywnja gestiegen. Die Durchschnittsrente stieg um $18 auf $156.
Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten des Pensionsfonds der Ukraine (PFU).
Der offizielle Dollarkurs fiel um 2,1%, was das Wachstum der Renten in Dollar leicht beschleunigte.
Daten für 30 Jahre
In der Ukraine verfügt der Staatliche Statistikdienst über Daten zu den durchschnittlichen Renten von 1996 bis 2018. In den letzten Jahren wurden die Daten vom Pensionsfonds der Ukraine veröffentlicht.
Die Daten zeigen, dass die Rente 1997 bei 52 Hrywnja lag. Bis 2025 hatte sie sich um das 124-fache auf 6.437 Hrywnja erhöht.
Allerdings ist der Dollarkurs in diesem Zeitraum um das 22-fache gestiegen, von 1,9 auf 41,1 Hrywnja/USD. So stieg die Dollar-Rente der Ukrainer um das 5,7-fache von 27 Dollar auf 159 Dollar.
Das größte Wachstum wurde 2004 verzeichnet, als sich die Renten von 34 USD auf 60 USD fast verdoppelten. Nachdem Russland 2014 seinen Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte, fielen die Renten von 191 USD auf 100 USD
Nach der vollständigen Invasion im Jahr 2022 veränderten sich die Renten leicht, wuchsen aber immer noch. Die Inflation hat seit Mitte letzten Jahres zu einem Rückgang des Realeinkommens der Rentner in der Ukraine geführt.
Im Jahr 2024 übertraf das Dollargehalt das Vorkriegsniveau und erreichte 535 Dollar. Lesen Sie mehr darüber, wie sich die Gehälter der Ukrainer in den letzten 30 Jahren verändert haben, in dem Artikel von RBK Ukrajina.
