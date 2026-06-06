Der ehemalige Abgeordnete Tyahnybok wurde an der Front von einer Drohne getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist über seinen Zustand nach dem feindlichen Angriff bekannt? Der ehemalige Abgeordnete, Vorsitzende der Partei „Swoboda“ und Soldat Oleg Tyagnibok wurde an der Front durch einen Angriff einer russischen Drohne verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Bürgermeisters von Iwano-Frankiwsk, Ruslan Martsinkiv, auf Telegram.

„Oleg Tyagnibok wurde an der Front verwundet. Er befand sich zusammen mit seinen Kameraden in einem Fahrzeug, das von einer feindlichen Drohne getroffen wurde. Wir wünschen ihm gute Besserung“, heißt es in der Mitteilung.

Derzeit schwebt Tyagnibok nicht in Lebensgefahr.