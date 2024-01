Neues Flugzeug A-50 'testet sein Schicksal' im Asowschen Meer - Ihnat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Langstrecken-Radarerkennungsflugzeug A-50 wurde am Freitagmorgen, den 19. Januar, in den Gewässern des Asowschen Meeres festgesetzt. Dies berichtete der Sprecher der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte Jurij Ihnat in der Sendung des nationalen Fernsehsenders United News.

„Nach drei starken feindlichen Angriffen gibt es eine gewisse Flaute, aber das bedeutet nicht, dass wir uns irgendwie entspannen sollten. Gerade eben war die Karte (Viraj-Flugzeugprogramm – Anm. d. Red.) leer, und jetzt gibt es 5-6 Luftziele, darunter in den Gewässern des Asowschen Meeres die bereits berühmte A-50, die ihr Schicksal auf die Probe stellt“, sagte der Sprecher.

Der Beamte erinnerte daran, dass früher bereits die Rede davon war, dass nach der Zerstörung des Flugzeugs A-50 ein weiteres kommen wird.

„Das ist nicht verwunderlich, denn Russland hat mehrere solcher Flugzeuge. Es gibt also eine A-50, es gibt ein Kampfflugzeug, das näher an Rostow liegt, sowie Drohnen (operativ-taktische Ebene), die die Frontlinie überwachen“, fasste Ihnat zusammen.