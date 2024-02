Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Dritte Separatistenbrigade hat die Eindringlinge aus Krasnogorowka in der Region Donezk zurückgeschlagen. Darüber berichtete am Abend des Mittwoch, 28. Februar, der Pressedienst der Brigade.

„Am Vortag haben die Streitkräfte der Armee der Russischen Föderation den südöstlichen Teil von Krasnogorovka angegriffen und sind in die Stadt eingedrungen. Um den Feind daran zu hindern, Fuß zu fassen, führten Einheiten der dritten separaten Angriffsbrigade, Kämpfer des 1. und 2. In kurzer Zeit hatte der Feind Zeit, sich auf eine lange Verteidigung vorzubereiten. Trotz des Widerstands und der schweren Kämpfe fügten die Sturmtruppen der Brigade dem Feind unwiederbringliche Verluste zu – etwa 100 Eindringlinge mit „200“ und „300“, so der Bericht.

Die Russen weigerten sich Berichten zufolge, sich zu ergeben, so dass sie in den von ihnen besetzten Häusern liquidiert wurden.

„Ab sofort ist Krasnogorovka unter der Kontrolle der ukrainischen Truppen!“ – versichern die Dritte Sturmabteilung.

Zuvor, am 28. Februar, sagte der Sprecher des OSGV Tavria Dmytro Likhovoy, dass die Streitkräfte der Ukraine die Russen in der Nähe von Orlowka bei Awdijiwka blockierten.