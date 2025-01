Die Ukraine hat die Umstellung auf die neue Form von Steuerschecks verschoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bis zum 1. März ist es den Registrierstellen für Abrechnungstransaktionen, deren Versionen im staatlichen Register der RROs und PRROs enthalten sind, erlaubt, die Dokumente in der alten Form zu erstellen.

Das Finanzministerium der Ukraine hat die Übergangsfrist für die Einführung der neuen Anforderungen an Form und Inhalt von Abrechnungsdokumenten bis zum 1. März 2025 verlängert. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums am Montag, den 6. Januar mit.

Gleichzeitig haben Unternehmen das Recht, neue Formen von Fiskalschecks vor dem angegebenen Datum einzuführen, aber es ist nicht zwingend.

„Die Verordnungen, die neue Anforderungen einführen und die Übergangsfrist verlängern, werden für die offizielle Veröffentlichung vorbereitet und treten am Tag nach der Veröffentlichung in der amtlichen Publikation in Kraft“, heißt es in der Mitteilung.

