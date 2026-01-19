Die Zentrale Wahlkommission hat die Registrierung der Kandidatin für das Amt des Volksabgeordneten aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Registrierung von Oxana Kvasha als Kandidatin für das Amt des Volksabgeordneten der Ukraine wurde nach ihrer Aussage gelöscht.

Die Zentrale Wahlkommission hat die Registrierung von Oxana Kvasha als Kandidatin für das Abgeordnetenamt der Ukraine von Diener des Volkes auf der Grundlage ihrer persönlichen Erklärung aufgehoben. Dies teilte der Pressedienst der Zentralen Wahlkommission am Montag, den 19. Januar mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zentrale Wahlkommission eine Erklärung von Oxana Kvasha erhalten hat, die in der Wahlliste der politischen Partei Diener des Volkes unter der Nummer 159 im nationalen Mehrmandatswahlkreis bei den außerordentlichen Wahlen der Volksabgeordneten der Ukraine am 21. Juli 2019 aufgeführt ist, um ihre Registrierung als Kandidatin für die Volksabgeordneten der Ukraine zu streichen.

„Die Kommission hat die Unterlagen geprüft und beschlossen, die Registrierung von Oxana Kvasha als Kandidatin für die Volksabgeordneten der Ukraine bei den genannten außerordentlichen Parlamentswahlen zu streichen und sie von der Wahlliste der Partei Diener des Volkes auszuschließen“, heißt es in dem Bericht. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Zentrale Wahlkommission heute Roman Kravets als gewählten Abgeordneten der Partei Diener des Volkes anerkannt hat. Er hat das Mandat jedoch abgelehnt. Diener des Volkes hat einen neuen Parteivorsitzenden gewählt