Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ständige Vertreter der Ukraine bei der UNO, Serhij Kyslitsa, forderte während einer Sitzung des Sicherheitsrates am Freitag, den 8. September, harte Sanktionen gegen Russland wegen der Abhaltung von Scheinwahlen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine.

Er wies darauf hin, dass die Russen durch die Abhaltung von Pseudowahlen versuchen, ihre Kontrolle über die Gebiete der Ukraine zu legitimieren.

„Jeden Tag, wenn nicht sogar jede Stunde, beweist Russland, dass seine Handlungen völlig unvereinbar mit den Zielen und Prinzipien der UN-Charta sind, ganz zu schweigen vom Sicherheitsrat“, fügte Kyslyzja hinzu.

Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, auf solche Aktionen des Aggressorlandes mit einer „Verschärfung des Drucks und der Verhängung neuer harter Sanktionen“ zu reagieren.

„Alle, die Pseudowahlen organisiert haben, werden zur Rechenschaft gezogen werden. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden ergreifen bereits Maßnahmen, um sie aufzuspüren“, warnte der Postvertreter.

Der Diplomat dankte auch den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats – Albanien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Ecuador, Ghana, Malta, der Schweiz, Japan, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien, Brasilien und Gabun – die sich offen gegen Russlands Pläne zur Abhaltung von „Wahlen“ ausgesprochen haben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Zentrale Wahlkommission Russlands für den 10. September „Wahlen“ in den von den Invasoren besetzten Gebieten der Ukraine angesetzt hat – in Teilen der Regionen Cherson und Saporischschja sowie in der so genannten „Volksrepublik Donezk“ und der „Volksrepublik Luhansk“.

