Ein neuer Volksabgeordneter der Ukraine ist gewählt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Serhij Karabuta ist als gewählter Abgeordneter der Ukraine anerkannt worden. Er wird Olexander Kabanow ersetzen, der am 14. Januar verstorben ist.

Die Zentrale Wahlkommission hat Serhij Karabuta als gewählten Abgeordneten der Ukraine anerkannt. Dies teilte der Pressedienst des Sekretariats der Zentralen Wahlkommission am Freitag, den 23. Januar mit.

Es wird angegeben, dass die Zentrale Wahlkommission ein Dokument erhalten hat, das die vorzeitige Beendigung der Befugnisse des Volksabgeordneten Alexander Kabanow bestätigt. „Die Zentrale Wahlkommission hat das oben genannte Dokument geprüft und Serhij Karabuta, den nächsten Kandidaten auf der Wahlliste der politischen Partei Diener des Volkes unter der Nummer 156, als Volksabgeordneten der Ukraine bei den angegebenen Wahlen anerkannt“, heißt es in der Mitteilung.

Der neu ernannte Abgeordnete Karabuta muss nun spätestens am zwanzigsten Tag der Zentralen Wahlkommission die von der Wahlgesetzgebung vorgesehenen Dokumente vorlegen. Spätestens am fünften Tag nach dem Eingang der Unterlagen wird die Kommission eine Entscheidung treffen. Sergei Karabuta wurde am 3. Januar 1983 geboren. Zum Zeitpunkt der Wahlen im Jahr 2019 war er Direktor von LLC Tropicana Travel und lebte in Kiew. Wir werden daran erinnern, dass am 14. Januar bekannt wurde, dass der Volksabgeordnete aus dem Diener des Volkes Alexander Kabanov im 52. Lebensjahr hier an einer schweren Krankheit gestorben ist. am 19. Januar hat die Zentrale Wahlkommission Roman Kravets von der Partei Diener des Volkes als gewählten Abgeordneten anerkannt. Er weigerte sich jedoch, sein Mandat aufzugeben. Später löschte die Zentrale Wahlkommission die Registrierung von Oxana Kvasha als Kandidatin für das Abgeordnetenmandat der Diener des Volkes auf der Grundlage ihrer persönlichen Erklärung.