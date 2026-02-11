Die Fraktion „Diener des Volkes“ hat ein neues Mitglied aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Um als Abgeordnete registriert zu werden, muss Olesya Otradnova die entsprechenden Dokumente bei der Zentralen Wahlkommission einreichen.

Die Zentrale Wahlkommission hat Olesya Otradnova als gewählte Abgeordnete der Ukraine anerkannt, nachdem der als Abgeordneter anerkannte Roman Kravets keine Unterlagen zur Registrierung eingereicht hatte. Dies teilte die Pressestelle der Zentralen Wahlkommission am Mittwoch, dem 11. Februar, mit.

Die Zentrale Wahlkommission stellte fest, dass Kravets auch keine anderen Dokumente eingereicht hat, die triftige Gründe bestätigen, die ihn daran hindern, die erforderlichen Dokumente einzureichen. In diesem Zusammenhang erkannte die Zentrale Wahlkommission ihn als nicht gewählten Abgeordneten an.

Gleichzeitig erkannte die Kommission Otradnova, die nächste Kandidatin auf der Wahlliste der politischen Partei „Diener des Volkes” unter der Nummer 160, als gewählte Abgeordnete der Ukraine an. Nach Angaben der Bewegung „Chestno“ (Ehrlich) leitete Olesya Otradnova von 2020 bis 2025 die staatliche Einrichtung „Ausbildungszentrum für Staatsanwälte der Ukraine“. Im Jahr 2015 wurde sie stellvertretende Dekanin der juristischen Fakultät der Taras-Schewtschenko-Universität Kiew.

Zur Erinnerung: Am 19. Januar erkannte die Zentrale Wahlkommission Roman Kravets als gewählten Abgeordneten der Partei „Diener des Volkes“ an. Er lehnte jedoch sein Mandat ab.