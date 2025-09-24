Die Ukraine und Syrien haben vereinbart, die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Während des Treffens besprachen die Führer ausführlich vielversprechende Bereiche für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in New York ein Treffen mit dem syrischen Führer Ahmed Hussein al-Sharaa abgehalten. Dies teilte der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Donnerstag, den 25. September mit. In Anwesenheit der Präsidenten unterzeichneten der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha und der syrische Außenminister Asaad al-Sheibani ein gemeinsames Kommuniqué über die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen.

Selenskyj sagte, dass die Ukraine froh sei, die Beziehungen zu Syrien wiederherzustellen und bereit sei, das syrische Volk auf dem Weg zur Stabilität zu unterstützen.

Während des Treffens diskutierten sie ausführlich über vielversprechende Sektoren für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen, insbesondere über Projekte in der Landwirtschaft. Die Präsidenten sprachen auch über die Sicherheitsbedrohungen für beide Länder und wie wichtig es ist, ihnen entgegenzuwirken.

Die Staatschefs kamen überein, die Beziehungen zwischen der Ukraine und Syrien auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Würde aufzubauen.

Wir erinnern daran, dass in Syrien der Termin für die ersten Parlamentswahlen nach dem Sturz des Regimes von Bashar al-Assad bekannt gegeben wurde. Die Abstimmung über die neue Zusammensetzung der Volksversammlung wird am 5. Oktober stattfinden. Keine Terroristen mehr: Die Vereinigten Staaten streichen die regierungsnahe Organisation Syriens von der Liste