Die schwierigste Situation bei der Stromversorgung nach dem massiven Streik in Russland: Das sagt das Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die schwierigste Situation nach dem nächtlichen massiven russischen Streik bleibt in der Hauptstadtregion – in Kiew und in der Region. Mannschaften aus anderen Regionen sind an der Wiederherstellung der Strom- und Wärmeversorgung beteiligt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Energieministeriums.

„Die Situation im ukrainischen Stromnetz bleibt schwierig. Infolge eines weiteren russischen Angriffs auf Energieinfrastruktureinrichtungen sind die Verbraucher in Kiew und der Region Kiew sowie in den Regionen Odessa, Dnipro, Sumy, Riwne und Charkiw ohne Strom“, so das Energieministerium.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Situation in der Hauptstadtregion am schwierigsten bleibt. Notfallteams aus anderen Regionen sind an der Wiederherstellung der Strom- und Wärmeversorgung beteiligt. Die Verteilernetzbetreiber wenden Netzbeschränkungen an, und die stündlichen Ausfallpläne sind vorübergehend ausgesetzt.

Auch in der Region Odessa bleiben die Netzbeschränkungen in Kraft. In anderen Regionen gibt es stündliche Ausfälle und Strombeschränkungen für die Industrie. In einer Reihe von Regionen wurden Notabschaltungen aufgrund von Überlastung der Anlagen während des frostigen Wetters erzwungen.

Verbrauchsniveau

Der Stromverbrauch bleibt hoch. Heute, am 20. Januar, lag er um 9:30 Uhr auf dem gleichen Niveau wie zur gleichen Zeit am Vortag, dem Montag.

Gestern, am 19. Januar, wurde der Tageshöchstverbrauch am Abend gemessen. Er war 1,1% niedriger als der Höchstwert des vorangegangenen Arbeitstages, am Freitag, den 16. Januar. Der Grund dafür ist die größere Menge an Beschränkungen, die durchgesetzt wurden.