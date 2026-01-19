Nach den Angriffen der Russischen Föderation kommt es in fünf Regionen zu Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In einigen Regionen gibt es weiterhin Notstromausfälle. Die zuvor von den Oblenergos veröffentlichten Zeitpläne für stündliche Stromabschaltungen sind dort nicht in Kraft.

Am Montagabend haben russische Aggressoren die Energieinfrastruktur mehrerer Regionen angegriffen. Es wurden neue Stromausfälle verzeichnet, berichtete Ukrenerho am 19. Januar.

Es wird angegeben, dass Verbraucher in den Regionen Odessa, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Dnipropetrowsk ohne Strom sind.

„Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung haben bereits begonnen, soweit es die Sicherheitslage zulässt. Die Stromtechniker tun alles, um die beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen“, heißt es in dem Bericht.

Aufgrund der schwierigen Situation im Energiesystem, die durch den vorangegangenen Beschuss verursacht wurde, sind in einigen Regionen Notabschaltungen in Kraft getreten. Die zuvor von der Oblenergo veröffentlichten Zeitpläne für stündliche Abschaltungen sind dort nicht gültig. Es wird versprochen, die Notabschaltungen aufzuheben, sobald sich die Lage im Energiesystem stabilisiert hat.

Das Energieministerium erklärte, die Angelegenheit betreffe „mehrere Oblaste“, nannte aber ausdrücklich nur die Oblaste Kiew, Kiew und Odessa.

Ukrenerho erinnerte auch daran, dass heute alle Regionen der Ukraine gezwungen sind, stündliche Abschaltpläne für die Bevölkerung und Strombegrenzungspläne für die Industrie anzuwenden.