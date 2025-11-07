Russland hat Energieanlagen in vier Regionen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Stromingenieure bitten die Menschen, Strom sparsam zu verbrauchen und den Gebrauch von leistungsstarken Geräten bis 22:00 Uhr einzuschränken.

Russische Aggressoren haben Energieanlagen in vier Regionen der Ukraine angegriffen. Im ganzen Land gelten bis 21:00 Uhr Stromabschaltungen für die Bevölkerung, teilte das Energieministerium am Freitag, den 7. November mit.

„Der Feind hat die Energieinfrastruktur der Regionen Odessa, Charkiw, Dnipropetrowsk und Saporischschja angegriffen. Die Wiederherstellungsarbeiten gehen weiter, die Ingenieure arbeiten kontinuierlich daran, die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen“, hieß es in dem Bericht.

Die Agentur erinnerte daran, dass heute in den meisten Regionen der Ukraine die Abschaltzeiten von 08:00 bis 21:00 Uhr gelten. Darüber hinaus gibt es von 08:00 bis 22:00 Uhr Strombeschränkungen für industrielle Verbraucher und Unternehmen

Ukrenerho wiederum berichtet, dass der Stromverbrauch tendenziell ansteigt und heute um 6:30 Uhr um 1,9 Prozent höher war als am Vortag um diese Zeit – Donnerstag.

„In Anbetracht der Folgen der russischen Angriffe auf Stromanlagen und der Wetterbedingungen, die zu einem geringen Wirkungsgrad der Solarkraftwerke führen, bleibt die Notwendigkeit eines vorsichtigen Stromverbrauchs bestehen. Bitte schränken Sie die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte bis 22:00 Uhr ein“, wird der Energiesektor gebeten.