Angriff der Russischen Föderation: Es wurde über den Zustand des Stromnetzes bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Rettungskräfte und Stromtechniker arbeiten derzeit an den getroffenen Stellen, um die Folgen zu beseitigen und die Situation so schnell wie möglich zu stabilisieren.

Infolge eines massiven Angriffs in der Nacht zum 5. Oktober ist ein großer Teil von Saporischschja und des Bezirks Saporischschja ohne Strom, die Lage in den Regionen Sumy und Tschernihiw bleibt schwierig. Dies meldet der Pressedienst des Energieministeriums.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die kombinierten Auswirkungen insbesondere die Ausrüstung von Saporischschjaoblenergo JSC beschädigt wurde, was dazu führte, dass eine beträchtliche Anzahl von Verbrauchern im regionalen Zentrum und im Bezirk Saporischschja ohne Strom ist.

Darüber hinaus bleibt die Lage in den Regionen Sumy und Tschernihiw schwierig.

„Der Feind hat erneut die Region Tschernihiw angegriffen. Hier gibt es weiterhin stündliche Stromausfälle. Die Stromingenieure arbeiten daran, die Einschränkungen zu reduzieren“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nichtsdestotrotz versicherte das Energieministerium, dass nun die Notfallmaßnahmen fortgesetzt werden, um die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Wir erinnern daran, dass Russland in der Nacht zum 5. Oktober einen kombinierten Angriff auf die Ukraine mit Drohnenangriffen, Luft-, See- und Landraketen gestartet hat, insgesamt 549 Mittel für Luftangriffe. Die Luftverteidigung zerstörte 478 Ziele aus der Luft.

