Das Energieministerium hat die Folgen des russischen Beschusses vom 5. Oktober für das Stromnetz bekannt gegeben

Infolge des russischen Angriffs am 5. Oktober ist ein bedeutender Teil von Saporischschja und dem Bezirk Saporischschja ohne Strom, und die Lage in den Regionen Sumy und Tschernihiw bleibt schwierig, berichtet der Pressedienst des Energieministeriums.

„Infolge des kombinierten Streiks wurden insbesondere die Anlagen von Saporischschjaoblenergo JSC beschädigt, was dazu führte, dass eine beträchtliche Anzahl von Verbrauchern im regionalen Zentrum und im Bezirk Saporischschja ohne Strom war“, heißt es in der Erklärung.

Die Situation in den Regionen Sumy und Tschernihiw bleibt schwierig: Der Feind hat die Region Tschernihiw erneut angegriffen.

„Stündliche Stromausfälle sind hier immer noch in Kraft. Stromtechniker arbeiten daran, die Einschränkungen zu verringern“, so die Agentur weiter.

Notreparaturen sind derzeit im Gange.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 5. Oktober hat Russland mehr als 50 Raketen und etwa 500 Angriffsdrohnen auf die Ukraine abgefeuert. Die Regionen Lwiw, Iwano-Frankiwsk, Saporischschja, Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Cherson, Odessa und Kirowohrad wurden angegriffen.