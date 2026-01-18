Am 19. Januar wird es in der gesamten Ukraine stündliche Stromausfälle geben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Montag werden in allen Regionen der Ukraine stündliche Stromabschaltungen und Strombeschränkungen für Industriekunden in Kraft treten.

Dies meldet Ukrenerho.

„Am 19. Januar werden in allen Regionen der Ukraine stündliche Stromausfälle und Strombeschränkungen für industrielle Verbraucher eingeführt“, berichtet Ukrenerho auf Telegram.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen

„Die Situation im Stromnetz kann sich ändern. Informieren Sie sich auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region über Zeitpunkt und Umfang der Stromausfälle an Ihrer Adresse“, fügt Ukrenerho traditionell hinzu.

Zur Wiederholung:

Am 17. Januar wurden in mehreren Regionen der Ukraine Notstromabschaltungen aufgrund der durch den russischen Beschuss verursachten schwierigen Situation im Stromnetz eingeführt.

In der Region Kiew wurden aufgrund der Situation im Stromnetz Notstromabschaltungen eingeleitet.

Energieminister Denys Schmyhal sagte, dass es aufgrund der niedrigen Temperaturen und der veralteten Infrastruktur in Kiew und der Region immer wieder zu lokalen Unfällen kommt und dass Reparaturarbeiter daran arbeiten, 143 Gebäude wieder mit Wärme zu versorgen.

Eine Lieferung von Heizgeräten aus Italien wird in den kommenden Tagen in der Ukraine eintreffen, um die vom russischen Terror am stärksten betroffenen Regionen zu unterstützen, sagte Kyrylo Budanow, Leiter des Präsidialamtes.