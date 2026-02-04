Verhandlungen in Abu Dhabi: Umjerow gab Einzelheiten bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Verhandlungen waren „inhaltlich und produktiv“ und konzentrierten sich „auf konkrete Schritte und praktische Lösungen“, erklärte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Die Delegationen der Ukraine, der USA und Russlands haben den ersten Verhandlungstag in Abu Dhabi abgeschlossen. Dies teilte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, am Mittwoch, dem 4. Februar, in Telegram mit.

Seinen Angaben zufolge wurden die Verhandlungen nach dem trilateralen Treffen in Abu Dhabi heute in Form von Arbeitsgruppen fortgesetzt.

„Zusammen mit mir arbeitete die ukrainische Delegation in der Zusammensetzung von Kyrylo Budanow, David Arakhamia, Serhij Kyslyzja, Andrej Gnatov, Vadim Skibizkij und Alexander Bevz. Auf amerikanischer Seite nahmen Steve Witkoff, Jared Kushner und Josh Greenbaum sowie Daniel Driscoll und General Alex Grinkevich an den Konsultationen teil. Die russische Seite war auf hoher militärischer Ebene vertreten“, schrieb Umjerow.

Seiner Einschätzung nach war die Arbeit „inhaltlich fundiert und produktiv“ und auf „konkrete Schritte und praktische Lösungen“ ausgerichtet.

„Wir bereiten einen Bericht für Präsident Wolodymyr Selenskyj vor“, fügte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates hinzu.