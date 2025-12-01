Ein Richter, der "Süßigkeiten" für seine Entscheidung verlangte, wurde in Transkarpaten festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Richter des Bezirksgerichts Volovets in der Region Transkarpaten bot lokalen Unternehmern an, die Beschlagnahmung von 20 Kubikmetern Holz im Gegenzug für ein Bestechungsgeld aufzuheben.

Quelle: Nationales Antikorruptionsbüro, Polizei, Spezialisierte Antikorruptions-Staatsanwaltschaft

Einzelheiten: Den Quellen von UP zufolge handelt es sich bei dem Richter um Olexander Pelykh. Er wurde festgenommen, als er ein Bestechungsgeld in Höhe von 1300 Dollar entgegennahm.

Die Handlungen des Richters wurden unter Teil 3 des Artikels 368 des Strafgesetzbuches der Ukraine „Verlangen und Entgegennahme eines unrechtmäßigen Vorteils“ eingestuft.

Die Polizei sagte: „Im Rahmen der vorgerichtlichen Ermittlungen, die von Ermittlern des Nationalen Antikorruptionsbüros durchgeführt wurden, wurde festgestellt, dass der Richter in der Zeit vom 15.09.2025 bis zum 28.11.2025 den Direktor eines Privatunternehmens gebeten hat, ihm und Dritten einen unrechtmäßigen Vorteil für die Aufhebung der Verhaftung und die Rückgabe des Eigentums an das Unternehmen zur Aufbewahrung zu gewähren. Es handelte sich um etwa 20 Kubikmeter Holz.

Der Richter gab Ratschläge, wie ein Antrag auf Aufhebung der Beschlagnahme von Eigentum vorzubereiten sei, und detaillierte Anweisungen, wann er einzureichen sei, um zu verhindern, dass er an einen anderen Ermittlungsrichter weitergeleitet werde.

28.11.2025 Es wird festgestellt, dass ein Richter einen unrechtmäßigen Vorteil in Höhe von 1.300 USD erhalten hat, den er als „Süßigkeiten“ getarnt hat.