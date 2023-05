Im Fall des ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs wurde eine zusätzliche Geldsumme beschlagnahmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Fall von Wsewolod Knjasjew, dem ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, der wegen Bestechung aufgeflogen ist, wurden fast 500 Tausend Dollar zusätzlich beschlagnahmt. Dies teilte das Nationale Antikorruptionsbüro (National Anti-Corruption Bureau) am Dienstag, 23. Mai, mit.

„Das Nationale Antikorruptionsbüro und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft beschlagnahmten bei einer Durchsuchung eine große Summe Bargeld im Wert von fast einer halben Million US-Dollar, die von den Beteiligten im Fall des verdächtigten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs versteckt worden war. Derzeit untersuchen das Nationale Antikorruptionsbüro und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft die Herkunft und das Eigentum an diesen Geldern“, heißt es in dem Bericht.

Die Durchsuchung soll am 22. Mai im Rahmen einer vorgerichtlichen Untersuchung über den Erhalt von 2,7 Mio. USD in Form von unzulässigen Zuwendungen durch den Leiter des Obersten Gerichtshofs und einen Anwalt durchgeführt worden sein. Das Geld wurde als Gegenleistung für Entscheidungen zugunsten eines der ukrainischen Geschäftsleute übergeben.

Zuvor war bekannt geworden, dass es nicht möglich war, etwa 1 Mio. Dollar der Bestechungsgelder an Knjasjew zu finden.

Am nächsten Tag entließ der Oberste Gerichtshof Knjasjew aus seinem Amt. Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung erklärte ihn für verdächtig. Und bereits am 18. Mai nahm ein Gericht den ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs in Gewahrsam.