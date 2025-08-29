Keine Untersuchung der Flamingo-Rakete - Nationales Antikorruptionsbüro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Nationale Antikorruptionsbüro und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft ermitteln nicht gegen die von Fire Point hergestellte Flamingo-Rakete.

Dies teilte das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine auf Facebook mit.

„Als Antwort auf zahlreiche Medienanfragen möchten wir Ihnen mitteilen, dass das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft nicht gegen die in den Medien erwähnte Flamingo-Rakete ermitteln“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor hatte der Kyiv Independent geschrieben, dass das Nationale Antikorruptionsbüro eine Untersuchung gegen den Hersteller der Flamingo-Rakete und der Fire Point-Angriffsdrohnen eingeleitet habe.

Laut der Publikation prüfen die Ermittler, ob Fire Point die Kosten für die Komponenten oder die Anzahl der an das Verteidigungsministerium gelieferten Drohnen zu hoch angegeben hat

Zuvor hatte der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak bei Telegram dazu aufgerufen, „Raketen nicht mit Drohnen zu verwechseln“.

„Nach meinen Informationen gibt es keine Ermittlungen des Nationalen Antikorruptionsbüros zu den Raketen. Die ursprüngliche Quelle (KyjiwIndependent) hat auch nicht darüber geschrieben. Aus irgendeinem Grund wird die Nachricht von allen falsch interpretiert. Ich habe gehört, dass es Fragen zu Drohnen gibt“, sagte er.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Es wurde berichtet, dass Fire Point im Jahr 2023 auftauchte und schnell zu einem der wichtigsten Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums wurde. Das Unternehmen stellt Langstreckendrohnen vom Typ FP-1 und den Flamingo-Marschflugkörper her, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kürzlich als den erfolgreichsten im ukrainischen Arsenal bezeichnete.

Zuvor wurde berichtet, dass von der neuen ukrainischen Flamingo-Rakete derzeit etwa eine pro Tag hergestellt wird. Bis Oktober soll die Zahl auf sieben Stück pro Tag steigen.