Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat Beamte von Ukrsalisnyzja durchsucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ermittlungs- und operative Maßnahmen werden in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung der Ukraine durchgeführt, hat der Sicherheitsdienst versichert.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine führen eine Reihe von gerichtlich genehmigten Durchsuchungen im Rahmen von Strafverfahren wegen Missbrauchs im Bereich des Güterverkehrs bei Ukrsalisnyzja durch. Darüber berichtete der Sonderdienst am Donnerstag, den 25. September.

„Die Ermittlungs- und operativen Aktivitäten richten sich ausschließlich gegen Beamte von Ukrsalisnyzja und Privatunternehmer, die in den entsprechenden Strafverfahren angeklagt sind… Alle Aktivitäten werden in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung der Ukraine durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine betonte, dass jeglicher Missbrauch im Bereich der Eisenbahnkommunikation, die eine Schlüsselrolle in der Logistik der Sicherheits- und Verteidigungskräfte sowie bei der Lieferung von Waffen und Fracht an die Front spielt, inakzeptabel ist.

Unterdessen teilte das Nationale Antikorruptionsbüro mit, dass der ukrainische Sicherheitsdienst Ermittlungsmaßnahmen gegen ehemalige Detektive des Büros durchführt, die jetzt als Mitarbeiter von Ukrsalisnyzja tätig sind.

Zuvor hatte Ukrsalisnyzja einen Plan zur Veruntreuung von 15 Millionen Hrywnja aufgedeckt. Bereits im Jahr 2022 sicherte sich der Organisator des Plans den Sieg bei Ausschreibungen für den Kauf von Farbe und Linoleum für den Bedarf vonUkrsalisnyzjazara vorbestimmten Firmen.

Auch der Beamte von Ukrsalisnyzja verlangte ein Bestechungsgeld von 10 Millionen Hrywnja. Für dieses Geld „garantierte“ er dem Leiter des Bauunternehmens, 6 Hektar Land frei zu pachten.

