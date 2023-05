Neue private Militärfirma Storm Z kämpft in der Ukraine - Militär

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat Kämpfer des so genannten neuen privaten Militärunternehmens Storm Z in den Kampf gegen die Ukraine geschickt. Jurij Fedorenko, ein Mitglied der ukrainischen Streitkräfte, der in Richtung Swatowsk in der Region Luhansk kämpft, sagte dies in der Sendung des nationalen TV-Marathon, berichtete TSN.

Laut Fedorenko handelt es sich um Menschen, die auf dem Gebiet der Russischen Föderation inhaftiert sind. Sie werden in großer Zahl gesammelt und den regulären Einheiten der russischen Besatzungstruppen zugeführt.

„Sie werden hauptsächlich für so genannte ‚Fleischangriffe‘ eingesetzt. Das heißt, die Aufgabe dieser besonderen „Soldaten“, wenn man das so sagen kann, besteht darin, so nah wie möglich an die Verteidigungskräfte heranzukommen und sich zumindest mit dem Bajonett eines Spatens „einzugraben“. Dann werden sie liquidiert“, sagte Fedorenko.

Nach Angaben des Militärs kann es an einem Tag 10-12 solcher „Fleischangriffe“ geben, plus weitere in der Nacht. Der Feind versucht, so tief wie möglich zu graben. Ein Graben kann von drei Angreifern gegraben werden, weil die beiden vorherigen von den Verteidigungskräften beseitigt werden.

„Die Motivation für Kampfhandlungen ist bei diesen Militärs gering, aber das Zwangssystem funktioniert so, dass sie Schock- und Sturmaktionen erzeugen und eine Bedrohung besteht“, so die Militärs.

