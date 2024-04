Schüsse auf Polizisten: Das Gericht hat die Verdächtigen verhaftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Gericht hat Präventivmaßnahmen für die Verdächtigen des Angriffs auf Polizisten in der Region Winnyzja beschlossen. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montag, den 22. April mit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft haben sich die Verdächtigen für eine alternativlose Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Untersuchungshaft entschieden.

Es wird angegeben, dass beide Verdächtigen Soldaten sind. Einer von ihnen ist 52 Jahre alt und der andere 26 Jahre alt. Sie wurden wegen Mordes und versuchter Tötung von Polizeibeamten, illegalen Umgangs mit Waffen und Fahnenflucht angeklagt.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht des 20. April in der Region Winnyzja zwei Militärs einen Polizisten getötet und einen weiteren verwundet haben. Die Polizei hielt das Auto an, und das Militär eröffnete das Feuer. Ein 20-jähriger Polizist, Maxym Zaretskyj, starb an seinen Wunden.