Haben die USA die Energiehilfe für die Ukraine in Höhe von 250 Millionen Dollar ausgesetzt? Stellungnahme des Außenministeriums

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Außenministerium der Ukraine verfügt über keine Informationen zu einer angeblichen Aussetzung der Energiehilfe der Vereinigten Staaten für die Ukraine.

Dies erklärte der Sprecher des Außenministeriums der Ukraine, Heorhij Tychyj, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf „Ukrinform“ berichtet.