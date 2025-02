Nachrichten vom 14. Februar: Begrenzung der Preise für Medikamente und Übertragung von Befugnissen des Ministeriums für digitale Transformation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über den Beschuss des Atomkraftwerks von Tschernobyl: In der Nacht zum 14. Februar hat eine russische Kampfdrohne mit einem Sprengkopf den Schutzraum des 4. Blocks des Kernkraftwerks Tschernobyl getroffen. Über Entlassungen im Verteidigungsministerium: Am 12. Februar hat das ukrainische Verteidigungsministerium die Entlassung von Marat Utiushev als Leiter des Zentrums für Innovation und Entwicklung von Verteidigungstechnologien verfügt. Zur Verhaftung des Direktors von Pin-UP Casino: Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben den Direktor des Unternehmens, das in der Ukraine unter der Marke Pin-Up Online-Casino tätig ist, festgenommen. Zur Begrenzung der Preise für Medikamente: Die Regierung hat die maximale Handelsspanne für Apotheken auf höchstens 35% für rezeptfreie Medikamente begrenzt und eine regressive Skala für verschreibungspflichtige Medikamente eingeführt. Die Lieferanten können auf den Großhandelspreis nicht mehr als 8% aufschlagen, abhängig von den Kosten des Medikaments. Über das Ministerium für digitale Transformation und Glücksspiel: Das Ministerkabinett hat die Aufgaben der Regulierung von Glücksspielen und Lotterien von der Glücksspielkommission auf das Ministerium für digitale Transformation übertragen. EP exklusiv: Politiker und Geschäftsmann. Welche Vermögenswerte kann der Staat Poroschenko wegnehmen Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat hat die Vermögenswerte des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko gesperrt. Was besitzt er?