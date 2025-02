Kellogg wird an die Front gehen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es ist wichtig, dass Keith Kellogg im Weißen Haus ein Verständnis für die Sicherheitsgarantien mitbringt, die die Ukraine braucht, hat der Präsident gesagt.

Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, wird am 20. Februar in unser Land kommen. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Videogespräch mit Journalisten nach seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Montag, den 17. Februar.

„Wir warten auf Kellogg. Wir hatten so eine Vereinbarung, dass er am 20. zu uns kommen wird, das sind zwei Tage und vielleicht auch mehr, ich will mit ihm an die Front gehen und er wird mit mir an die Front gehen, ich denke, er wird nicht ablehnen“, sagte der Staatschef.

Selenskyj möchte, dass Kellogg alle Fragen prüft und auch mit dem Militär spricht.

„Ich weiß, dass er zu Syrskyj gehen wird, zu einigen vielleicht Brigadekommandeuren mit mir gehen wird, und dann separat mit dem Verteidigungsministerium sprechen wird, vielleicht mit dem Geheimdienst“, sagte der Präsident.

Seiner Meinung nach ist es wichtig, dass Kellogg im Weißen Haus ein Verständnis für die Sicherheitsgarantien mitbringt, die die Ukraine braucht.

„Ich denke, dass wir nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten verstehen werden, wann ich ein Treffen mit Präsident Trump haben werde“, fasste Selenskyj zusammen.

Zuvor hatte Keith Kellogg betont, dass Russland territoriale Zugeständnisse machen sollte. Außerdem sollte Moskau seiner Meinung nach zustimmen, auf den Einsatz seiner Armee zu verzichten und die Zahl seiner Truppen zu reduzieren.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow schloss seinerseits territoriale Zugeständnisse an die Ukraine aus.