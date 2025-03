Die ukrainischen Streitkräfte haben am letzten Tag 1280 russische Soldaten und 5 Panzer an der Frontlinie vernichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Laufe des letzten Tages, vom 25. bis 26. März, hat die russische Armee im Krieg mit der Ukraine 1.280 Soldaten, 17 Artilleriesysteme und 77 Fahrzeuge verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten feindlichen Kampfverluste vom 24.02.22 bis 26.03.25 werden geschätzt auf

personal – etwa 907.220 (+1280) Tote;

Panzer – 10.430 (+5) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 21.685 (+15) Einheiten;

Artilleriesysteme – 25.207 (+17) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.341 Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.117 Einheiten;

Flugzeuge – 370 Einheiten.

hubschrauber – 335 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 30.818 (+59) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.121 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 41.901 (+77) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.786 (+1) Einheiten.

Lage an der Front und russische Luftangriffe

Nach Angaben des Institute for the Study of War (ISW) waren die Verteidigungskräfte in der Region Belgorod erfolgreich, aber die Russen üben an drei Fronten Druck aus.

In der vergangenen Nacht haben die russischen Angreifer die Ukraine in großem Stil mit Schahed-Kamikaze-Drohnen angegriffen.

Insbesondere in der Stadt Ochtyrka in der Region Sumy beschädigten die Drohnen Einrichtungen auf dem Gelände des Marktes und ein Feuer brach am Ort der Angriffe aus.

Darüber hinaus griffen Terroristen Krywyj Rih mit Schaheds an. In der Stadt wurden zahlreiche Treffer und Brände verzeichnet.