Nachrichten am 25. März: Plan zur Wiederaufnahme der Flüge über der Ukraine, Millionen an nicht gezahlten Steuern für Yabko und Yabluka

Was wurde heute besprochen?

Der Staatshaushalt: In den zwei Monaten des Jahres 2025 hat die Ukraine 336,6 Milliarden Hrywnja aus dem allgemeinen Fonds des Staatshaushalts für Sicherheit und Verteidigung ausgegeben.

Über das NRCS: Das Liquidationsverfahren der Kommission für die Regulierung von Glücksspielen und Lotterien wird am 1. April beginnen.

Über Wizz Air: Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air ist bereit, in die Ukraine zurückzukehren und steht kurz vor einer Vereinbarung zur Wiederaufnahme des kommerziellen Betriebs mit einigen ukrainischen Flughäfen.

Über den Plan zur Wiederaufnahme der Flüge in der Ukraine: Ryanair, eine der größten Low-Cost-Airlines der Welt, hat einen Fünfjahresplan zur Wiederaufnahme der Flüge in die Ukraine entwickelt, aber die Flughäfen, an die sie mit einer Vereinbarung herangetreten ist, ignorieren ihn.

Über Yabko und Yabluka: Die staatliche Steuerbehörde hat eine Mehrwertsteuerhinterziehung bei zwei bekannten Elektronikketten aufgedeckt.

Der ganze Fonds ist nicht genug. Wie die Regierung den Kampf mit den Empfängern von Sonderrenten verliert

Die Regierung hat hohe Sonderrenten begrenzt, aber die Ukrainer finden immer wieder Schlupflöcher in der Gesetzgebung, um zusätzliche Zahlungen vom Staat zu erhalten. Gibt es ein Ende dieses juristischen Krieges?

Sport für Veteranen: Wie das neue Programm funktioniert und wer 1,5 Tausend vom Staat bekommen kann

Die Ukraine hat ein Programm für Veteranen aufgelegt, das ihnen bei ihrer körperlichen Rehabilitation helfen soll. Wie funktioniert es und wer kann daran teilnehmen?