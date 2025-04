Ukraine dementiert Behauptung einer 90%igen Unterstützung des US-Plans: Das sagt das Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat auf einen Artikel der New York Post reagiert, in dem behauptet wird, Kiew sei angeblich bereit, den US-Plan zu 90 % zu unterstützen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Sky News.

In einem Bericht der New York Post wurde heute ein hochrangiger Beamter in der Regierung von US-Präsident Donald Trump mit der Aussage zitiert, der ukrainische Verteidigungsminister habe US-Beamten mitgeteilt, dass Kiew den von US-Außenminister Marco Rubio in Frankreich vorgestellten Plan zu „90 %“ unterstütze.

In einer Erklärung gegenüber Sky News erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium jedoch, es treffe „keine politischen Entscheidungen“ und könne daher keine „prozentualen Schätzungen“ abgeben.

„Wir haben mehrere prinzipielle Positionen: Wir haben den US-Vorschlag für einen vollständigen Waffenstillstand bereits am 11. März unterstützt, und Russland hat den US-Vorschlag für einen Waffenstillstand nicht unterstützt und setzt seine täglichen Angriffe auf ukrainische Städte und Infrastruktur fort. Unter diesen Bedingungen ist es unklar, wie irgendjemand den Fortschritt eines Dialogs in ‚Prozenten‘ diskutieren oder messen kann“, sagte das Ministerium.

Das Verteidigungsministerium erklärte, dass es der Ukraine vor allem darum geht, sicherzustellen, dass der Waffenstillstandsvorschlag funktioniert und zuverlässig überwacht wird.

„Wir setzen den konstruktiven Dialog mit unseren amerikanischen Partnern fort und sind fest entschlossen, diesen Krieg zu beenden“, fügte das Ministerium hinzu.

