Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat hat einen Weg gefunden, um die Preise für beliebte Medikamente deutlich zu senken - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat hat eine Sitzung abgehalten und einen Weg gefunden, die Preise für die beliebtesten Medikamente um 30% zu senken, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj während seiner Abendansprache. „Es gibt einen Weg, die Preise für die 100 wichtigsten Medikamente ab dem 1. März um 30% zu senken – die wichtigsten Medikamente für unser Volk“, sagte er. Selenskyj wies darauf hin, dass die Regierung die Öffentlichkeit über alle Einzelheiten informieren sollte und sagte, dass „die Veränderungen für Millionen von Ukrainern greifbar und positiv sein sollten“: „Dies ist die persönliche Verantwortung der Regierungsbeamten und insbesondere des Gesundheitsministers. Ein besonderer Patient. Warum hat sich der Präsident über die Preise in den Apotheken empört? Zur Erinnerung: Am 11. Februar sagte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, dass die Preise in den ukrainischen Apotheken inakzeptabel hoch seien und kündigte eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates (NSDC) an, um über die Verfügbarkeit von Medikamenten zu diskutieren. Die Mitglieder des Berufsverbandes der Apotheker in der Ukraine unterstützen die Initiative zur Senkung der Medikamentenpreise. Selenskyj setzte für Mittwoch, den 12. Februar, eine Sitzung des NSDC zur Senkung der Medikamentenpreise an.