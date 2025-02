Nachrichten vom 26. Februar: 100 weitere Medikamente sollen billiger werden, Genehmigung von Beschlüssen über die Unterzeichnung eines Abkommens über Bodenschätze

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen? Energieterror: In einem massiven Angriff hat Russland eine DTEK-Energieanlage in der Region Dnipro angegriffen. Medikamente: Die ukrainischen Arzneimittelhersteller haben dem Gesundheitsministerium weitere 100 Vorschläge für Medikamente unterbreitet, deren Preise sie um 10-46% zu senken bereit sind. Über Stromausfälle: In den Regionen Odessa und Dnipropetrowsk waren die regionalen Stromversorger gezwungen, aufgrund von Netzbeschränkungen infolge des russischen Beschusses den Strom abzustellen. Über einzelne Unternehmer: In der Ukraine glauben 21% der Unternehmer, dass ihre Geschäfte gut laufen (im Vergleich zu 19% im Jahr 2023), 27,5% schätzen die Situation als neutral ein, während der Anteil der Befragten, die die Situation als schlecht einschätzen, gestiegen ist (von 39% im letzten Jahr auf 51,5%). Über Kolomojskyj: Der Geschäftsmann Ihor Kolomojskyj hat das Verfassungsgericht der Ukraine angerufen, um einige Bestimmungen des Gesetzes Nr. 590-IX (das „Anti-Kolomojskyj“-Gesetz) für verfassungswidrig zu erklären, aber aufgrund der abweichenden Meinung des Richtergremiums wird die endgültige Entscheidung über die Eröffnung des Verfahrens vom Zweiten Senat des Verfassungsgerichts getroffen werden. Zur Staatsverschuldung: Im Januar 2025 stiegen die öffentlichen und öffentlich garantierten Schulden der Ukraine um 87,03 Milliarden Hrywnja auf 7,07 Billionen Hrywnja: Das Ministerkabinett hat beschlossen, ein Abkommen über die Einrichtung des Investitionsfonds für den Wiederaufbau zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten zu unterzeichnen. Exklusive EP Einmalzahlungen für das Militär: Wie viel wird in verschiedenen Städten gezahlt Die lokalen Behörden zahlen zusätzliche finanzielle Unterstützung für das Militärpersonal. Wie viel können Sie bekommen?