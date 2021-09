ImDonbass-Krieg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

hat sich die Intensität der Feindseligkeiten an der Kontaktlinie in den letzten 24 Stunden deutlich erhöht. Die Separatisten haben 14 Mal gegen die Schweigepflicht verstoßen. Bei den ukrainischen Streitkräften gab es keine Verluste, berichtete das Pressezentrum des UNO-Einsatzstabes in seinem Morgenbericht am Samstag, 25. September.

So führte der Feind in Richtung Novoluhanske zweimal gezielten Beschuss mit Handgranatwerfern zur Panzerabwehr und verbotenen 82-mm- und 120-mm-Mörsern durch.

Auch gegen die ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Verkhnetoretske wurden 120-mm-Mörser eingesetzt, wobei 17 Minen verschossen wurden.

In der Nähe von Switlodarsk beschoss der Feind die Stellungen der ukrainischen Soldaten mit Panzerabwehrgranatwerfern.

In Richtung Lebedynske und Novozvanovka feuerte der Feind zahlreiche Granatwerfer verschiedener Systeme, schwere Maschinengewehre und Kleinwaffen ab.

Die Separatisten eröffneten das Feuer mit Granatwerfern verschiedener Systeme, großkalibrigen Maschinengewehren und Kleinwaffen in der Nähe von Vodyane und viermal in der Nähe von Zolote-4.

Darüber hinaus wurden unbemannte Flugzeuge eingesetzt, um VOG-17 in der Nähe der Siedlungen Vodyane und Shyrokyne abzuwerfen.

Ebenfalls in Richtung New York City wurde ein Gebiet mit POM-2-Antipersonenminen ferngesteuert vermint.

Die Vereinigten Streitkräfte erwiderten das Feuer mit Waffen, die nach den Minsker Vereinbarungen erlaubt sind.

Im Laufe des heutigen Tages wurden keine Verletzungen der Waffenruhe durch Separatisten verzeichnet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 23. September fünf feindliche Übergriffe im Donbass zu verzeichnen waren. Die ukrainischen Streitkräfte erlitten zu diesem Zeitpunkt keine Verluste.

Es wurde auch berichtet, dass die Ukraine den Separatisten die Leiche des Opfers in der Nähe von Slowjansk übergeben hat. Anatoliy Myalkin wurde im Juni 2014 in der Nähe von Slovyansk, Region Donezk, vermisst.